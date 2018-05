Neymar volta ao PSG até sábado, mas não tem data de retorno ao gramado

O técnico Unai Emery afirmou nesta quinta-feira que ainda não sabe exatamente quando Neymar retomará a sua rotina no Paris Saint-Germain, mas avisou que espera pela chegada do atacante ao clube “na sexta-feira ou no sábado”. Emery evitou dar uma data de retorno do atacante aos gramados e manteve a expectativa de ter o brasileiro em campo ao menos em uma partida da reta final do Campeonato Francês.

Nesta quinta, Neymar completou dois meses da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, realizada em 3 de março, em Belo Horizonte. Ele se recupera em sua mansão na cidade de Mangaratiba (RJ). Já campeão, o PSG voltará a jogar nesta sexta-feira, contra o Amiens, fora de casa, na antepenúltima rodada do torneio.

Na última quarta-feira, a imprensa francesa noticiou que Neymar vai sair do Brasil nesta quinta e chegará em Paris na sexta, mas a assessoria do atacante não confirmou a informação nem Emery garantiu a chegada do atleta ao PSG nesta data.

Ainda sem saber quando poderá contar com Neymar, Tite anunciará a lista final de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo no próximo dia 14. Antes de estrear no Mundial, o Brasil fará amistosos contra a Croácia, no dia 3 de junho, em Liverpool, e contra a Áustria, no dia 10, em Viena.