O atacante Neymar, que vinha sofrendo com dores no tornozelo direito, voltou a treinar com bola nesta quarta-feira, em Sochi, a dois dias da segunda partida do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, contra a Costa Rica em São Petersburgo. Na terça, o atacante do Paris Saint-Germain deu um susto na torcida ao deixar a atividade mais cedo e mancando.

Nesta quarta, em treino fechado à imprensa, Neymar voltou ao campo e participou normalmente da atividade comandada pelo técnico Tite, um trabalho tático em que o camisa 10 da seleção fez parte da equipe titular, segundo informações divulgadas pela CBF. O atacante vinha sofrendo com dores no tornozelo direito desde a partida de estreia do Brasil na Copa, um empate em 1 a 1 com a Suíça na Arena Rostov. Sozinho, sofreu dez faltas, o maior número contra um jogador desde o Mundial de 1998.

Com Neymar em campo, Tite deve repetir a equipe que empatou com a Suíça na estreia: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Neymar e Gabriel Jesus. O Brasil embarca ainda nesta quarta para São Petersburgo.