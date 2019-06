Neymar visita a seleção. ‘Bom te ver, moleque’, exclama Tite

O atacante Neymar, que se recupera de lesão em meio às férias no Brasil, aproveitou a passagem da seleção brasileira por São Paulo para visitar o time no hotel, na manhã desta sexta-feira, 21, véspera do jogo contra o Peru. Ele foi cortado da Copa América devido a uma fratura no tornozelo no dia 5, em Brasília.

Neymar cumprimentou todos os integrantes, incluindo seu substituto, Willian. Deu abraços calorosos nos mais próximos, como Daniel Alves, Philippe Coutinho e no técnico Tite, que exclamou: “Bom te ver, moleque! está melhorando bem?”, conforme mostra vídeo publicado pela CBF.

Após a visita,Daniel Alves enviou um recado ao amigo nas redes sociais. “Você, como todo ser humano, é insubstituível, meu irmão. Te amo”.

Em outro momento, o volante Fernandinho pergunta se Neymar já está bem fisicamente. “Estou bem. Se precisar de mais um aí, acho que dá, hein?!”, brinca o atacante, que além da lesão ainda vem cuidando da denúncia de violência e estupro feita por Najila Trindade e de seu futuro – Barcelona e Real Madrid brigam para tirá-lo do PSG. A previsão do clube, francês, no entanto, é que Neymar fique cerca de mais um mês longe dos gramados.