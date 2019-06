Neymar vai se apresentar voluntariamente à Polícia de São Paulo

O advogado responsável por defender o atacante Neymar no caso de acusação de estupro de uma mulher, no último dia 15 de maio, em Paris, afirmou que o jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain vai se apresentar de forma voluntária à Polícia de São Paulo. Em entrevista à TV Bandeirantes, Davi Tangerino disse que o depoimento do atleta depende apenas de uma data.

“O Neymar vai se apresentar voluntariamente, já está decidido faz bastante tempo. Agora é encontrar um dia que seja conveniente para a delegacia, com o fluxo da investigação. Ele é o maior interessado em esclarecer isso”, disse o advogado.

“Não há um tempo definido, quem manda na condução dos atos do inquérito é a delegada. Tem de ver qual o momento que ela quer ouvi-lo. Quando esse momento chegar, ele vai se apresentar para esclarecer a verdade dos fatos. Não sei precisar esse tempo.”

Minutos antes da entrevista, Tangerino teve uma reunião com a delegada do caso na capital paulista. Embora não tenha dado maiores detalhes do encontro com Juliana Lopes Bussacos, da 6ª delegacia da Defesa da Mulher, o advogado defendeu Neymar por ter divulgado um vídeo de defesa, com a conversa entre o jogador e a garota acusadora, além de fotos íntimas.

“Recebemos uma verdade, um sentimento de injustiça muito grande por ter passado por este episódio e esta verdade que vi nele e na análise das provas, dos diálogos. Todos têm direito a advogado; portanto, o vídeo do Neymar fala por si com muita verdade, sentimento de injustiça, indignação. Ele é o maior interessado em conhecer a verdade, e a verdade vai prevalecer”, disse.

O advogado disse que tem fé na justiça e que Neymar não será punido porque é inocente. “O Neymar traz holofotes, mas temos total confiança na justiça, polícia com discrição e seriedade, a verdade vai prevalecer, e esse episódio terá sua página virada em breve.”