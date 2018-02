Neymar torce tornozelo e sai de campo chorando em vitória do PSG

O domingo não acabou feliz para Neymar. O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira torceu o tornozelo direito na vitória da sua equipe sobre o Olympique de Marselha e deixou o campo chorando. Ainda neste domingo, o jogador vai passar por exames em um hospital para descobrir quanto tempo irá ficar fora de combate.

A cena deixou o clima apreensivo no estádio Parque dos Príncipes. Não por menos: os torcedores franceses estão preocupados com o duelo contra o Real Madrid, no dia 6 de março, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões – o PSG perdeu o primeiro jogo, na Espanha, por 3 a 1 e precisa reverter o resultado para se classificar.

A lesão também deve ter incomodado o técnico da seleção brasileira Tite. Na próxima sexta-feira, o treinador convocará a equipe para dois amistosos contra a Rússia e a Alemanha. É a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo.

Dentro de campo, nenhuma novidade. O PSG atropelou o Olympique de Marselha no clássico e venceu por 3 a 0, com gols de Kylian Mbappé, Rolando (gol contra, após finalização de Neymar) e Edinson Cavani.

Com o resultado, o time da capital francesa abriu ainda mais distância na liderança. Chegou aos 71 pontos, 14 a mais do que o Monaco, o segundo colocado.