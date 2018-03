Neymar tem alta e deixa o hospital

Na manhã deste domingo, Neymar teve alta do hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, após realizar cirurgia no quinto metatarso do pé direito. Depois de sair do hospital, o jogador seguiu de helicóptero até o Aeroporto da Pampulha. Por volta das 10h, desembarcou utilizando uma bota de proteção e muletas, sem precisar de ajuda.

Lá, o camisa 10 do Paris Saint-Germain embarcou no seu jatinho rumo a sua casa em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. A primeira etapa da recuperação, ainda no período do pós-operatório, deve ser realizada lá. Ainda não se sabe quando Neymar voltará a França.

O atacante será reavaliado em seis semanas, por meio de exames de imagem. Até lá, passará por sessões de fisioterapia comandadas por Rafael Martini, que trabalha para o PSG e para a Seleção Brasileira.