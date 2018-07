Principal nome do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, Neymar escreveu nesta segunda-feira mais um importante capítulo de sua trajetória na seleção. Com o gol anotado na vitória por 2 a 0 sobre o México, o atacante entrou para o grupo dos dez maiores artilheiros do time em Mundiais.

Aproveitando cruzamento rasteiro de Willian, aos cinco minutos do segundo tempo, o atacante fez de carrinho o seu sexto gol em Copas do Mundo. Com o gol, Neymar superou Garrincha, Zico e Romário e se igualou a outros dois nomes históricos no sexto lugar da lista dos maiores artilheiros da seleção em Mundiais: Rivellino e Bebeto. A dupla, no entanto, alcançou essa marca ao longo de três Copas, enquanto o jogador do Paris Saint-Germain está disputando apenas a sua segunda.

A lista de brasileiros goleadores em Copas é liderada por Ronaldo, com 15 gols. O ex-atacante, todavia, participou de quatro edições do torneio, balançando as redes adversárias em três delas (1998, 2002 – foi o artilheiro da competição, com oito gols – e 2006). À sua frente, Neymar ainda tem Careca (7), Leônidas da Silva (8), Rivaldo (8), Vavá (9), Ademir de Menezes (9), Jairzinho (9) e Pelé (12). O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história da competição, com 16 tentos.

Neymar abriu sua contagem em Copas no triunfo por 3 a 1 sobre a Croácia, na Arena Corinthians, marcando duas vezes no duelo que marcou a estreia da seleção em 2014. Voltou a fazer mais dois gols na goleada por 4 a 1 diante de Camarões, em Brasília, ainda pela fase de grupos.

Após passar em branco nos embates com Chile e Colômbia, pelas oitavas e quartas de final do Mundial do Brasil, respectivamente, e diante da Suíça, na estreia na Copa da Rússia, Neymar voltou a marcar na vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, pela segunda rodada da edição 2018.

Aos 26 anos, Neymar terá ao menos mais um jogo para subir no ranking ainda durante a Copa do Mundo da Rússia. Pelas quartas de final, o Brasil enfrentará a Bélgica na próxima sexta-feira, às 15 horas (de Brasília), em Kazan.

Veja a lista dos maiores artilheiros da seleção brasileira em Copas:

Ronaldo – 15 gols

Pelé – 12 gols

Jairzinho – 9 gols

Ademir Menezes: 9 gols

Vavá: 9 gols

Rivaldo: 8 gols

Leônidas da Silva: 8 gols

Careca: 7 gols

Neymar: 6 gols

Rivellino: 6 gols

Bebeto: 6 gols

Garrincha: 5 gols

Zico: 5 gols

Romário: 5 gols

Sócrates: 4 gols

Os gols de Neymar em Copas do Mundo

12/06/2014 – Brasil 3 x 1 Croácia – Arena Corinthians – 2 gols

23/06/2014 – Brasil 4 x 1 Camarões – Mané Garrincha – 2 gols

22/06/2018 – Brasil 2 x 0 Costa Rica – Estádio Krestovsky – 1 gol

02/07/2018 – Brasil 2 x 0 México – Arena Samara – 1 gol

(Com Gazeta Press)