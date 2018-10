Neymar será julgado e pode pegar até seis anos de prisão

Neymar não veste mais a camisa do Barcelona, mas a venda do jogador para o time catalão, em 2013, segue sendo investigada pela Justiça da Espanha. Um tribunal composto por três juízes irá julgar o jogador e o atual presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, por crimes de corrupção e fraude na transferência com o então atacante do Santos.

O fundo brasileiro DIS, que na época possuía 40% dos direitos federativos de Neymar, também está envolvido na investigação. Dependendo do desfecho, o camisa 10 do Paris Saint-Germain pode pegar até seis anos de prisão. “O Neymar vai ser julgado por corrupção e dolo, sendo que ele incorre em uma pena que pode ir de quatro a seis anos de prisão”, disse José María Vázquez Honrubia, um dos juízes encarregados de julgar o caso. Uma multa de 10 milhões de euros (cerca de 42 milhões de reais) pode ser aplicada ao jogador.

Sandro Rosell, presidente do Barcelona entre 2010 e 2014, preso desde maio de 2017 por lavagem de dinheiro, e o pai de Neymar, que é empresário do jogador, também são acusados no caso.

Oficialmente, o Barcelona anunciou um valor próximo aos 57 milhões de euros (240 milhões de reais na cotação atual). A justiça espanhola alega ter acesso a documentos que comprovam que a transferência envolveu um valor que se aproxima dos 83 milhões de euros (349 milhões de reais).