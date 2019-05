Neymar sente dores no joelho e deixa treino da seleção brasileira

Neymar deixou o treino da seleção brasileira mais cedo nesta terça-feira, 28, na Granja Comary. O atacante sentiu incômodo no joelho esquerdo depois de um chute e saiu do gramado mancando, acompanhado de um médico. Uma lesão pode deixar o jogador do Paris Saint-Germain de fora da Copa América, que começa no dia 14 de junho.

O lance aconteceu já nos minutos finais do treinamento, em uma atividade realizada na metade do campo sob orientação do técnico Tite. Os 16 jogadores que já estão concentrados foram divididos em dois times – alguns jovens atletas compuseram o treino, uma espécie de coletivo.

A disputa foi acirrada, mas sem lances ríspidos. Neymar sentiu dores no joelho sem aparentemente ser tocado; ele chutou a gol de dentro da área, com Thiago Silva à frente. Logo depois da finalização, o atacante fez feição de dor, segurou o joelho esquerdo e começou a mancar, deixando o campo caminhando.

Pouco depois, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, foi até o atacante. Após uma rápida conversa, os dois deixaram o campo. A assessoria de imprensa da seleção ainda não divulgou informações sobre uma eventual lesão do atacante. Esse foi o terceiro treino com bola de Neymar na seleção brasileira, que se prepara para a Copa América. O jogador se juntou ao grupo no sábado, tendo participado de atividades no mesmo dia e na manhã de domingo.