Neymar segue firme na seleção. Pelo WhatsApp

O corte por lesão e os problemas judiciais não afastaram Neymar da seleção brasileira, ao menos virtualmente. O atacante do PSG segue bastante ativo no grupo de WhatsApp do time que disputará a Copa América. “Nós nos falamos diariamente por vários motivos, o Neymar está sempre presente, é um dos nossos líderes, com peso imenso no vestiário. É importante ele passar a imagem de que está bem. Precisamos que ele nos anime e dê força porque queremos ganhar”, revelou o lateral-esquerdo Filipe Luís na terça-feira, 12, em entrevista coletiva no estádio do Pacaembu, em São Paulo.