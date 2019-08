Neymar se pronuncia sobre caso Najila: ‘Não estou feliz, mas aliviado’

O atacante Neymar se pronunciou nesta sexta-feira, 9, sobre o arquivamento da acusação de estupro contra ele movida pela modelo Najila Trindade. O atacante do PSG ressaltou que o caso lhe causou um grande “dano”, mas se disse aliviado com o desfecho.

“Esse vai ser um capítulo jamais esquecido na minha vida por muitos motivos, o principal deles ‘O DANO’ causado em mim, na minha família e nas pessoas que realmente me conhecem. Vou ser sincero e não vou dizer que estou feliz, mas sim aliviado. A cicatriz vai continuar para me lembrar o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas boas mas também de fazer coisas RUINS!”, discursou, em suas redes sociais.

Neymar voltou a dizer que foi vítima de uma armação e prestou solidariedade às mulheres que efetivamente sofreram estupro. “Sim, meu mundo desabou e fui para o chão … mas como diz uma lenda no jiu-jítsu ‘para muitos o chão é o fim de tudo, para nós é só o começo’. Que seja o começo não só para mim, mas para todos que sofreram esse tipo de falsa acusação e PRINCIPALMENTE para toda MULHER que é REALMENTE vítima deste ato. O meu desejo é que vocês sejam fortes, lutem e consigam tudo que todas vocês merecem!”, completou.

Na última quinta-feira 8, o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça o arquivamento de inquérito que investiga a acusação de estupro contra Neymar. O motivo para arquivamento foi falta de provas, de acordo com as promotoras. “Por todos os elementos colhidos, pelas contradições existentes no inquérito, optamos pelo arquivamento”, afirmou a promotora Flávia Merlini.

Relembre o caso

As investigações da acusação de estupro e agressão de Najila contra Neymar começaram em 31 de maio, com a realização da acusação pela modelo. Os dois se conheceram pelo aplicativo de fotos e mensagens Instagram. Ela contou que viajou a Paris a convite do jogador e, durante uma visita dele ao quarto que estava hospedada, o atacante fez sexo sem consentimento, em 15 de maio. O atleta confirmou a viagem, mas negou as acusações.

No dia seguinte, Neymar esteve no mesmo quarto e foi agredido por Najila. A modelo gravou o encontro e alegou que buscava uma prova de que se encontrara com o atleta. O vídeo tem cerca de 60 segundos. A modelo afirmou que gravou todo o encontro, mas o vídeo teria sido furtado juntamente com seu tablet. As imagens nunca foram mostradas aos investigadores.

Por Najila não ter apresentado o vídeo completo, o advogado Danilo Garcia desistiu do caso. Atualmente, a modelo é defendida por Cosme Araújo, que ainda não se pronunciou sobre o pedido de arquivamento do MP-SP.