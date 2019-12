Neymar, Rodrygo, Felipe… A tarde de gols brasileiros na Champions

O último dia da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa foi repleto de gols marcados por brasileiros. Na abertura da rodada, Gabriel Jesus marcou os três vezes na vitória do Manchester City contra o Dínamo de Zagreb. Em quatro dos seis outros jogos tiveram tentos verde-amarelos: Neymar, Rodrygo e Vinícius Júnior, Philippe Coutinho e até do zagueiro Felipe, ex-Corinthians.

Nesta quarta-feira, apenas no Grupo D ainda havia briga pela classificação. O Atlético de Madri dependia das próprias forças para se classificar e venceu: o português João Félix fez o primeiro de pênalti e Felipe completou o placar nos 2 a 0 sobre Lokomotiv, de Moscou, no Wanda Metropolitano, em Madri. A líder da chave foi a Juventus, que bateu o Bayer Leverkusen, na Alemanha, por 2 a 0. Os gols do time italiano foram marcados por Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuaín.

Paris Saint-Germain e Real Madrid entraram em campo já classificados no Grupo A. O PSG não teve pena do Galatasaray e goleou o time turco por 5 a 0, na capital francesa. Neymar fez o terceiro gol. Os demais foram anotados por Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Kylian Mbappé e Edinson Cavani, que marcou de pênalti (depois que Neymar que lhe entregou a bola). Os Galácticos fizeram 3 a 1, fora de casa, sobre o Club Brugge. Além da dupla de atacantes brasileiros, Luka Modrić marcou.

O Grupo B teve o Bayern de Munique confirmando a única campanha 100% da primeira fase. Venceu o Tottenham, na Alemanha, por 3 a 1, com gols de Kingsley Coman, Thomas Müller e Philippe Coutinho. Ryan Sessegnon descontou para os ingleses, que se classificaram no segundo lugar da chave. O Olympiacos, da Grécia, conseguiu uma vaga para a Liga Europa ao vencer o Estrela Vermelha, da Sérvia, por 1 a 0, já no final do jogo, graças a gol de pênalti de El Arabi, terminando em terceiro do grupo.

Confira os resultados da tarde desta quarta-feira na Liga dos Campeões:

Grupo A

PSG 5×0 Galatasaray

Club Brugge 1×3 Real Madrid

Grupo B

Bayern 3×1 Tottenham

Olympiacos 1×0 Estrelha Vermelha

Grupo C

Dínamo de Zagreb 1×4 Manchester City

Shakhtar Donetsk 0x3 Atalanta

Grupo D

Leverkusen 0x2 Juventus

Atlético de Madri 2×0 Lokomotiv