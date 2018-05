Neymar revela tensão pré-Copa: ‘Ninguém tem mais medo do que eu’

Em reta final de recuperação de lesão, Neymar confessou sentir ansiedade e tensão, pouco mais de um mês antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. O atacante do Paris Saint-Germain admitiu sentir insegurança para voltar a jogar após três meses parado. Em 2014, ele deixou o Mundial graças a uma lesão na costela sofrida contra a Colômbia.

“Eu sei que a galera está um pouco nervosa, mas ninguém está mais do que eu, ninguém está mais ansioso do que eu pra voltar e ninguém está com mais medo do que eu”, contou o atacante de 26 anos em entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, na última terça-feira.

“É um momento muito difícil, né? Acho que é um dos mais difíceis que eu já passei, por estar muito próximo a um sonho que eu tenho, que é a Copa do Mundo. “O período fora de atividade não assustou os médicos da seleção, que contam com o camisa 10 para o amistoso do dia 3 de junho contra a Croácia.

Vai ser o primeiro jogo de Neymar desde o dia 25 de fevereiro, quando fraturou o quinto metatarso do pé direito. O craque decidiu fazer grande parte da recuperação no Brasil. O jogador ainda comentou sobre as críticas que recebe constantemente. “Quando eu faço alguma coisa ela multiplica ou triplica. Nem Deus agradou à todos, imagina eu.” A estreia na Copa será em 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.

