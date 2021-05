Neymar renova com PSG até 2025: “Sigo em busca da Liga dos Campeões”

Digam ao povo que fico! O Paris Saint-Germain anunciou na manhã deste sábado, 8, a renovação de contrato com Neymar até junho de 2025. O antigo vínculo ia até junho de 2022.

No PSG desde a temporada 2017/2018, o atacante brasileiro já soma 112 partidas, com 85 gols e 51 assistências, e dez títulos: três edições do Campeonato Francês, duas Copas da França, duas da Copa da Liga Francesa e três Supercopas da França.

“Estou muito feliz, muito contente por estar renovando com o Paris. A verdade é que a felicidade é grande por ficar por mais anos aqui e sigo em busca do nosso maior sonho que é a Liga dos Campeões. Estou, portanto, feliz por ficar no clube, fazer parte de sua história e estender o meu contrato”, disse o brasileiro ao site oficial do PSG.

l'histoire continue ❤️💙 ALLEZ PSG pic.twitter.com/wciOKHHXRz — Neymar Jr (@neymarjr) May 8, 2021

Vice-campeão na última temporada, Neymar ainda sonha com um título de Liga dos Campeões vestindo a camisa do clube francês. “Estamos criando cada vez mais casca para aguentar esses tipos de jogos, para saber como disputar uma Liga dos Campeões. E o Paris está no caminho certo, estamos cada vez mais perto do nosso objetivo e sentindo o gostinho cada vez mais de vencer a Liga dos Campeões aqui. Estou certo de que a gente vai conseguir”, comenta.

Atualmente, o PSG está na segunda colocação do Campeonato Francês, com 79 pontos, quatro atrás do líder Lille. A próxima partida do time de Neymar é neste domingo contra Rennes, às 16h. O clube também está vivo na Copa da França e, na próxima quarta-feira, 12, enfrenta o Montpellier, pela semifinal.