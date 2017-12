Neymar relembra lesão e 7 a 1: ‘Eu só chorava’

O ano da Copa do Mundo da Rússia ainda nem chegou e Neymar já está ansioso para vingar em 2018 as decepções vividas no Mundial do Brasil. Em entrevista concedida ao o zagueiro espanhol Gerard Piqué, seu ex-companheiro de Barcelona, no site The Players’ Tribune, o atacante do Paris Saint-Germain relembrou nesta quarta-feira a lesão que o tirou da Copa de 2014 e como assistiu, de casa e em uma cadeira de rodas, à derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal.

Neymar afirmou que seu melhor momento com a seleção brasileira ainda está por vir e disse que o pior foi a joelhada do colombiano Camilo Zúñiga, que lesionou sua costela nas quartas de final. “Eu só chorava em casa. Eu via minha mãe e meu pai chorando, todo mundo triste, meus amigos, família. Esse para mim foi o pior momento.”

“Quando ele me atacou, senti uma reação. Mas eu tentei me levantar. Eu estava com muita dor e eu me lembro que minha cabeça estava no chão. (…) Não conseguia mexer minhas pernas. E o médico me tirou e comecei a chorar. Porque estava doendo muito e eu não sentia nada, não sentia minhas pernas”, continuou o craque.

“Então eu fui ao hospital, fiz todos os exames, e eles me disseram: “Eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. E eu disse: ‘A ruim primeiro’. ‘A ruim: você não poderá jogar mais na Copa do Mundo. Acabou para você. A boa é que, depois você poderá andar, porque se fosse dois centímetros para o lado…’ E daí… daí eu só queria que eles contassem para a minha família. Eles estavam todos lá: minha namorada, meu pai, minha irmã, minha mãe, amigos. Eles disseram para eles que eles podiam me ver. E então, começou uma semana inteira ruim”, prosseguiu Neymar.

Brincalhão, Piqué contou que assistiu ao 7 a 1 em Las Vegas e não podia acreditar no massacre alemão. Já Neymar estava em casa, no Guarujá, em uma cadeira de rodas. “Tudo deu errado! E ao mesmo tempo, tudo deu certo para eles. Mas, é bem difícil falar sobre isso do lado de fora, porque eu perguntei a todos que estavam no campo e eles me disseram: “Nós não sabemos o que aconteceu. Nada funcionou. Não conseguimos fazer nada. Nada.”

Neymar ainda definiu a Copa do Mundo de 2014 como “uma porcaria”. “Não consigo encontrar mais palavras. Para mim foi ruim. Prefiro perder de 7 a 1 do que me machucar, sabe? Mas eu estava fora, sem querer ficar de fora.”

Piqué tratou de animar o amigo e disse que vê o Brasil como o maior favorito para 2018. “Acho que vocês estão um pouco acima de todos os outros. Acho que nós (Espanha), a Alemanha, a Argentina, a França, estamos todos num nível muito similar. Mas vocês, você estão um pouco acima. Lá na frente, vocês têm um grande poder de fogo. Vocês têm Coutinho, Gabriel Jesus e você está lá!”, afirmou o zagueiro do Barcelona.

Confira, na íntegra, a entrevista de Neymar ao The Players’ Trubune