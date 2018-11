Neymar recebe R$ 1,6 milhão para aplaudir torcida, diz TV; PSG nega

O Paris Saint Germain negou pagar bônus aos jogadores da equipe que aplaudirem a torcida depois dos jogos em casa. A denúncia foi exposta no programa Envoyé Spécial (Enviado Especial, na tradução do francês), da emissora France 2, na última quinta-feira, baseada em documentos publicados pelo Football Leaks, portal responsável pelo vazamento de informações confidenciais. O clube nega impor a regra aos atletas e diz que conjunto de ações fazem parte de ‘prêmio de ética’.

De acordo com os documentos, Neymar é o jogador que recebe o valor mais alto por aplaudir os torcedores do PSG, faturando 375.000 euros (1,6 milhão de reais, na cotação atual) por mês. O francês Kylian Mbappé é o segundo da lista, com 117.000 euros (por volta de 500.000 reais). O uruguaio Edinson Cavani recebe 70.000 euros (300.000 reais), mesma quantia de Daniel Alves.

O Paris Saint Germain ressaltou, em declaração publicada pelo jornal francês Le Parisien, que a ação faz parte de um conjunto de regras éticas mencionadas no contrato dos atletas. “Cumprimentar os torcedores é apenas uma das regras que, se for respeitada, permite que os jogadores toquem um prêmio de ética”, disse o PSG.

Ainda segundo o jornal francês, também fazem parte das regras de ética o respeito aos compromissos com a mídia, aos adversários, companheiros, árbitros e delegados oficiais, pontualidade, comprometimento nos treinamentos e ausência de qualquer aposta relacionada a competições em que o clube está envolvido. Quando os jogadores descumprem o que foi estabelecido, o dinheiro do bônus vai diretamente para a Fundação PSG.