Neymar provoca Haaland após classificação na Liga dos Campeões

Neymar foi o nome da vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro acabou como o destaque da classificação dos franceses pelo gol marcado, o primeiro da partida, e por provocar o atacante rival Haaland durante e depois do duelo.

O norueguês de 19 anos anotou os dois gols na vitória dos alemães no jogo de ida por 2 a 1 e celebrou da sua maneira típica, como se estivesse meditando, sentado com as pernas cruzadas, com os braços abertos e as mãos fazendo um sinal de yoga.

Neymar repetiu o gesto ao marcar o primeiro gol nesta quarta-feira 11 e foi além. Publicou uma foto em sua conta no Instagram imitando a posição e escreveu, em inglês, que “Paris é a nossa cidade, não a sua”.

A comemoração de Haaland no primeiro jogo não caiu bem no vestiário do PSG. Logo após a vitória que garantiu a classificação, em partida realizada com os portões fechados por causa da epidemia do coronavírus, vários jogadores da equipe francesa sentaram no gramado e também imitaram o atacante do Dortmund.