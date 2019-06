Neymar presta depoimento no Rio de Janeiro por crime de internet

As entradas da Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, estão ocupadas por crianças e adolescentes que foram ao local na expectativa de encontrar o jogador Neymar. Cerca de 50 pessoas impediam a circulação de veículos de reportagem que chegavam e arrancaram a placa de um carro da TV Globo. As crianças pediam infomações sobre o ídolo aos jornalistas.

O local do depoimento chegou a ser alterado por duas vezes por medida de segurança. De acordo com uma nota da Secretaria de Segurança do estado, o atleta deporia no Serviço Aeropolicial (Saer), na Lagoa, Zona Sul da capital fluminense.

Às 19h05, Neymar chegou à Cidade da Polícia para prestar depoimento no inquérito em que é investigado por divulgação de imagens íntimas da modelo Najila Trindade, que o acusou de estupro. Ele está sendo ouvido na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI).

Segundo Najila, o estupro aconteceu em Paris, no dia 15 de maio, mas a denúncia só foi feita no Brasil no dia 31.

Neymar estava em sua residência em Mangaratiba, litoral fluminense, e viajou de helicóptero para a capital carioca no início da noite, desembarcando no Aeroporto de Jacarepaguá, zona oeste do Rio. De lá, fez o trajeto de cerca de 21 km de carro até a Cidade da Polícia.