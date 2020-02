Neymar pode voltar ao PSG contra o Lyon; sabia como assistir ao clássico

O retorno de Neymar pode acontecer antes do esperado. De olho no confronto contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões no meio da semana que vem, o Paris Saint-Germain pode utilizar o camisa 10 na partida deste domingo 9. O clássico contra o Lyon, válido pelo Campeonato Francês, acontece às 17h (horário de Brasília). Sem transmissão na TV, a partida será exibida pela plataforma de streaming DAZN.

Clique aqui para acessar o DAZN e assistir ao jogo do PSG na Ligue 1

O técnico Thomas Tuchel ainda tem dúvidas se vai utilizar o brasileiro. No final de semana passado, Neymar sofreu uma lesão na costela e desfalcou a equipe no confronto contra o Nantes pela Ligue 1. Recuperado, o atacante treinou normalmente na véspera do clássico e tem condições físicas de entrar em campo.

O PSG é o líder disparado do Campeonato Francês. Está 12 pontos na frente do Olympique de Marselha e caminha a passos largos para ganhar seu sétimo título nos últimos oito anos. A equipe tem 58 pontos conquistados, com 19 vitórias nas 23 partidas que realizou até aqui. O Lyon é apenas o sexto colocado com 33 pontos, sete a menos do que o Rennes, que está no terceiro lugar e seria o último time classificado para a Champions se o campeonato acabasse hoje.