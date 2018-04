Neymar pode voltar a jogar pelo PSG ainda nesta temporada

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, disse nesta sexta-feira que Neymar poderá voltar aos gramados ainda nesta temporada europeia. O treinador fez a declaração dois dias antes do clássico com o Monaco, neste domingo, no estádio Parque dos Príncipes, onde a sua equipe terá a chance de garantir o título do Campeonato Francês. A previsão era de que Neymar só pudesse voltar a jogar no início de junho. “Neymar está perto de voltar, todos os exames médicos foram bons. Quando chegar aqui, ele terá vontade de jogar. Talvez dê tempo de jogar no final da temporada”.

Emery disse que exames realizados na última quarta-feira, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, apontaram bons resultados depois de Neymar ter operado o quinto metatarso do pé direito, no dia 3 de março. Por isso, o técnico contou que existe a possibilidade de contar com o brasileiro no fim da temporada na Europa, em maio. A previsão era de voltar a jogar somente em junho.

O astro do PSG e da seleção brasileira se lesionou em partida contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no dia 25 de fevereiro – vitoria do PSG por 3 a 0. Ficou fora da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, em Paris, em que o Real venceu por 2 a 1.

Recuperação em casa

Neymar continua no Brasil em recuperação e sua volta ao PSG ainda não tem data. O Hospital Mater Dei não se pronunciou sobre os exames do jogador nesta semana nem o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, responsável pela cirurgia. Mas a informação é que a reabilitação tem sido positiva, com boa consolidação do local da fratura.

Após exames na quarta, Neymar dormiu em Belo Horizonte e retornou na manhã de quinta a sua mansão em Mangaratiba (RJ), onde tem grande estrutura para continuar sua recuperação.

Seleção

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia acontecerá no dia 14 de maio. A apresentação da equipe está marcada para o dia 21 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A equipe passará por Londres, onde treinará no CT do Tottenham e disputará amistoso contra Croácia, em 3 de julho, e por Viena, onde enfrentará a Áustria, no dia 10. A chegada a Sochi, seu quartel-general na Rússia, será no dia 11. Seis dias depois, o time estreia no Mundial diante da Suíça, em Rostov.