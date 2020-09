A expulsão no clássico em que o PSG foi derrotado pelo Olympique de Marselha no último domingo 13 pode render uma dura punição a Neymar. O atacante brasileiro justificou o tapa que deu no zagueiro espanhol Álvaro González ao acusá-lo de racismo. Segundo a rádio francesa RMC Sport, ambos devem ser julgados pelo Comitê disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França na próxima quarta-feira, 16, e podem pegar um longo gancho.

Pelo tapa que deu na nuca do espanhol nos minutos finais da partida, Neymar pode ser enquadrado em artigos diferentes. O mais grave, referente a “ato de brutalidade ou golpe cometido fora do ato de jogo”, renderia até sete partidas de suspensão. Se for enquadrado por “tentativa de golpe”, a pena máxima seria de seis jogos, já um “comportamento de ameaça ou intimidação” renderia um gancho de até quatro partidas.

Já González pode pegar até dez jogos de suspensão se for comprovada atitude racista, que se enquadraria no artigo sobre “palavras, gestos ou atitudes dirigidas a uma pessoa em particular devido à ideologia, raça, etnia, religião, nacionalidade, aparência, orientação sexual, gênero ou deficiência”. Neymar alega ter sido chamado de “macaco filho da p…”. O diretor de futebol do PSG, o também brasileiro Leonardo, acredita que será possível identificar a ofensa. “Passou na televisão. Há as imagens, há o áudio, e o caso será julgado. Neymar me falou o que aconteceu”, disse Leonardo ao canal Telefoot.

Como de costume, o clássico francês foi bastante tenso e, jogando fora de casa, o Olympique chegou à vitória com um gol de Thauvin ainda no primeiro tempo. Atual tricampeão do Campeonato Francês, o PSG tem duas derrotas nas primeiras duas partidas da temporada. O Olympique está com seis pontos, um a menos que os líderes Monaco, Lille e Rennes, que têm um jogo a mais.

Neymar e González se estranharam ao longo de toda a partida. Ainda no primeiro tempo, Neymar acusou o espanhol de ter feito ofensas racistas. “Racismo, não. Ele pode dizer de tudo, mas racismo, não!”, disse Neymar aos árbitros e integrantes da comissão técnica do Olympique.

Cositas del primer tiempo. Di María lo escupe a Álvaro y éste de seguro lo insulta. La acusación de los jugadores del PSG (Angelito y Neymar) es que los insultos del español son racistas. El defensor del OM se excusa "no fue racismo tío" pic.twitter.com/TqqE0eJH8W — Joaco Pelayo (@jqnpelayo) September 13, 2020

Já nos acréscimos do segundo tempo, após nova confusão, Neymar foi expulso com o auxílio do VAR por ter dado um tapa na nuca de Álvaro González. Na saída de campo, se justificou. “Bati nele porque ele é racista”, afirmou, em espanhol.

No Twitter, o brasileiro desabafou. “Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca”. Outros quatro atletas foram expulsos no fim do jogo: Paredes e Kurzawa, pelo PSG, e Amavi e Benedetto, pelo Olympique.

Álvaro González usou a mesma rede social para defender das acusações. Ele posou ao lado de colegas negros do Olympique de Marselha e destacou sua “carreira limpa”. “Não existe lugar para o racismo. Carreira limpa e com muitos companheiros e amigos no dia a dia. Às vezes é preciso aprender a perder e assumir isso em campo”, escreveu.

Neymar não deixou barato e respondeu a postagem do espanhol. “Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER!”, escreveu.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão … seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020