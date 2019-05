Neymar pega três jogos de suspensão por soco em torcedor

A Federação de Futebol da França (FFF) anunciou nesta sexta-feira, 10, a punição de Neymar pelo soco dado em um torcedor no último dia 27 de abril, após a derrota para o Rennes na final da Copa da França. O astro do Paris Saint-Germain será suspenso por três partidas, em gancho que começa a valer apenas na próxima semana. O PSG anunciou que vai recorrer da decisão

Desta forma, o camisa 10 fica livre para atuar neste sábado, contra o Angers, pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Francês. Será a última aparição do brasileiro pelo time francês na temporada atual, na qual o PSG já conquistou o título com antecedência.

Os três jogos a serem perdidos por Neymar, portanto, serão: contra Dijon e Reims, pelas duas derradeiras rodadas da Ligue 1, além da Supercopa da França, que marca o início da temporada e está agendada para 3 de outubro.

Minutos depois do anúncio, o PSG informou, por meio de nota oficial, que vai recorrer. “Tendo em conta os insultos sofridos por vários jogadores do clube, incluindo Neymar ao final da decisão da Coupe de France, e os vários elementos transmitidos pelo Paris Saint-Germain à Comissão, o Paris Saint-Germain considera esta sanção severa”, assinalou o clube.

Depois de perder o título da Copa da França nos pênaltis, Neymar seguiu o protocolo tradicional e subiu as escadas do Stade de France para receber a premiação pelo vice-campeonato do torneio. Ao passar entre os torcedores, o jogador foi alvo de provocações por parte de um dos que ali se encontravam.

O brasileiro empurrou a mão do fã para impedir que o mesmo continuasse gravando o momento com seu celular. Em seguida, acertou um soco no queixo do indivíduo. Além da suspensão local, Neymar está fora de três jogos da Champions League por ter insultado, via redes sociais, a arbitragem na eliminação para o Manchester United.