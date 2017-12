Neymar pede dispensa e viaja ao Brasil por assunto familiar

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, confirmou nesta segunda-feira que autorizou Neymar a viajar para o Brasil devido a um “assunto familiar” e disse não saber quando o atacante retornará ao clube parisiense. “Ele me ligou na manhã de sábado para me dizer que tinha uma coisa importante na sua família e perguntou se o clube e eu estávamos de acordo para deixá-lo viajar ao Brasil. A parte humana é importante, às vezes o trabalho fica em segundo plano”, disse o técnico em entrevista coletiva, sem revelar o motivo da viagem de Neymar.

O jogador, que esteve de fora da partida contra o Lille, no domingo, suspenso por indisciplina pela Comissão de Disciplina da Liga Profissional da França (LFP), publicou no Twitter nesta segunda-feira uma mensagem na qual aparece sorridente com uma xícara na mão e com o texto: “Foco, força e fé pra celebrar mais um dia”.

Foco, força e fé pra celebrar mais um dia !! pic.twitter.com/WzQ8fiGDPU — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2017

Emery comentou que o clube está em contato com o jogador e que avalia a sua ausência em “três ou quatro dias”, mas indicou que não pode dizer com exatidão quando será a volta. “Pode ser que esteja de volta amanhã (terça-feira) e jogue contra o Strasbourg na quarta-feira, pode ser que jogue contra o Rennes no sábado”, informou o técnico.