Neymar passará por cirurgia e só volta um mês antes da Copa

O atacante Neymar só deve voltar a atuar em maio. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira pelo portal Globoesporte.com, o astro do Paris Saint-Germain precisará passar por uma cirurgia para colocar um pino na fissura de um dos ossos do pé, o quinto metatarso (veja foto abaixo).

Com recuperação estimada em ao menos dois meses, Neymar perderá os amistosos da seleção brasileira e só estará à disposição do PSG e de Tite na reta final dos campeonatos europeus, um mês antes da Copa do Mundo da Rússia.

Ainda segundo o portal, Neymar não decidiu onde e com qual médico fará a cirurgia. No ano passado, o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, operou o mesmo local e ficou afastado entre fevereiro e abril. Neymar se machucou no último domingo, na vitória de 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

Exames realizados nesta segunda-feira pelo PSG confirmaram uma entorse no tornozelo direito de Neymar e também a fissura do quinto metatarso. O clube não estabeleceu um prazo para seu retorno, mas sua presença no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Real Madrid, está descartada. O PSG perdeu o jogo de ida por 3 a 1.

Neymar também ficará de fora dos dois próximos amistosos da seleção, na reta final da preparação para o Mundial: em 23 de março, no estádio Luzhniki, palco da abertura e da final do torneio, contra a anfitriã Rússia, e no dia 27, no Estádio Olímpico de Berlim, contra a Alemanha.