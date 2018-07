Neymar usou suas redes sociais nesta sexta-feira para desejar sorte ao francês Kylian Mbappé e ao croata Ivan Rakitic, finalistas da Copa do Mundo de 2018. Neymar jogou com Rakitic no Barcelona e hoje é companheiro de Mbappé no Paris Saint-Germain. O atacante não dava nenhuma declaração desde o último sábado, após a derrota do Brasil por 2 a 1 para a Bélgica, nas quartas de final.

“Sabemos como foi duro para vocês chegarem até aqui, desfrutem e se divirtam, pois valeu a pena. Estou muito feliz por vocês dois e me emociono vendo a reação dos torcedores dos seus países, França e Croácia. Fico na torcida pelo meu Golden Boy (Mbappé) e meu parceiro de Barcelona (Rakitic)”, declarou Neymar.

Neymar ainda lamentou o fato de não poder participar da final desta edição do Mundial, mas disse que sua chance de disputar uma final ‘ficou para o Catar’, em 2022. “Não nego, gostaria de estar com um de vocês dentro de campo, mas nesta Copa não deu. Ficou para o Catar”, comentou. A França enfrenta a Croácia no próximo domingo, às 12 horas (de Brasília), no Estádio Lujniki, em Moscou.