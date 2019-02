Neymar: ‘O Paris Saint-Germain vai levar o título da Champions’

Neymar garantiu que o Paris Saint Germain será campeão desta edição da Liga dos Campeões. Em recuperação de uma lesão no pé direito, o atacante mostrou otimismo com a equipe e ressaltou a qualidade de seus companheiros, em entrevista divulgada nesta quarta-feira, 13, por um de seus patrocinadores.

“O PSG será campeão da Champions League. A equipe é mais do que somente eu. É um grande time, com grandes atletas e um gênio como técnico. Além disso, os torcedores do PSG são nosso 12º jogador quando estamos em Paris. Não tenho dúvidas de que seremos campeões e eu estarei lá”, cravou.

O PSG, sem Neymar e Edinson Cavani, lesionados, venceu o Manchester United, por 2 a 0, na Inglaterra, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, e ficou próximo da classificação. As quartas de final irão ocorrer em 9, 10, 16 e 17 de abril.

Neymar teve uma fratura no quinto metatarso do pé direito no dia 23 de janeiro, lesão similar à que deixou o jogador fora dos gramados às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. A previsão de retorno é de 10 semanas (cerca de dois meses e meio), de acordo com Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira.

O PSG volta a campo pela Liga dos Campeões no dia 6 de março, em Paris, contra o Manchester United. O clube francês pode perder por até um gol de diferença para se classificar às quartas.