Neymar nota 4,5 e brilho de Rodrygo no Real; os brasileiros na Champions

A fase de grupos da Liga dos Campeões começou e a primeira rodada já reservou grandes jogos, muitos gols e também críticas sobre decepções. A expectativa para o início da competição era grande, tendo em vista que a janela de transferências movimentou bilhões de reais e o sorteio das chaves reservou grandes confrontos.

Já na primeira rodada, jogos como Inter de Milão e Real Madrid, além de Liverpool e Milan, colocaram em embate equipes com muitos títulos. Os brasileiros também se destacaram em campo e, de maneira positiva e negativa, impulsionaram os comentários da imprensa internacional.

Rodrygo

O brasileiro entrou no segundo tempo e brilhou na vitória por 1 a 0 do Real Madrid sobre a Inter se Milão, na Itália. Ele marcou aos 44 minutos, aproveitando passe de Eduardo Camavinga, recém-contratado pelo time espanhol. Foi o sexto gol do brasileiro em 17 jogos (674 minutos jogados) pela Champions, campeonato em que Rodrygo acumula bons números.

🇧🇷 Rodrygo has scored 6 goals in the Champions League with just 8 shots on target ⚽️#UCL pic.twitter.com/GEUMtOzdf6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

Neymar

Camisa 10 do PSG que conta com Kylian Mbappé e Lionel Messi, o brasileiro decepcionou no primeiro jogo em que o trio atuou junto. No empate do time parisiense com o Club Brugge, Neymar, assim como toda a equipe, não empolgou e gerou uma quebra de expectativa. Apesar de ter sido um dos atletas com mais quilômetros percorridos, o jornal L’Equipe deu nota 4,5 para a partida do atacante.

“O brasileiro correu como nunca, mostrando muita determinação. Chegou até a ajudar defensivamente no 1º tempo. Mas, apesar de algumas tentativas de chutes, ele não teve a influência esperada na partida”, registrou a publicação.

Neymar a été, hier soir, le deuxième joueur parisien a avoir le plus couru (10.2 km) derrière Herrera (11.5 km). Messi est sixième (8.3 km) #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 16, 2021

Cristiano

Na vitória histórica do Sheriff Tiraspol sobre o Shakhtar Donetsk, o grande destaque foi Cris Leite, lateral-esquerdo brasileiro. Ex-Volta Redonda, o jogador deu passe para os dois gols do clube moldavo na vitória inédita sobre os ucranianos. Ou seja, o melhor Cristiano da primeira rodada da Champions League nasceu no Brasil e é defensor.

#UCL Cristiano, lateral brasileiro de 28 anos, foi o Destaque SofaScore de Sheriff 2-0 Shakhtar! 🅰️ 2 assists

🔑 2 passes decisivos

🔄 3/3 dribles certos (100%)

💪 10/10 duelos ganhos (100%!)

🆚 5 desarmes

❌ 0 dribles sofridos

👊 0 faltas

💯 Nota SofaScore 9.1 Espetacular!😱 pic.twitter.com/sQ3rNPyleA Continua após a publicidade — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) September 15, 2021

Brasileiros do Shakhtar

Enquanto o Sheriff fazia uma das maiores partidas de sua história, os brasileiros do Shakhtar Donetsk decepcionaram. Com bons momentos na última Champions League e empolgante nas fases preliminares, o clube da Ucrânia decepcionou o saiu derrotado de Tiraspol. Em campo, estiveram os brasileiros Dodô, Marlon, Ismaily, Maycon, Marcos Antônio, Tetê, Pedrinho, Fernando, Marlos e Alan Patrick. Nenhum deles conseguiu impedir a vitória moldava.

Antony

Titular do campeão holandês Ajax, o ponta-direita brasileiro foi um dos principais destaques do clube holandês na goleada de 5 a 1 sobre o Sporting, em Portugal. Em 70 minutos jogados, o jogador revelado pelo São Paulo realizou duas assistências e foi importante nas investidas pelos lados contra o time português.

A historic night in Lisbon for Sébastien Haller but it was 21 yr old Brazilian Antony who was most impressive. From the 1st minute Sporting couldn’t deal with his explosiveness,playing a huge part in 4 of Ajax’s 5 goals,including two assists. One to watch in this year’s UCL. pic.twitter.com/t6USIl1WjD — Josh Hilton (@JoshHiltonFTBL) September 16, 2021

Gabriel Jesus

Alvo de críticas de muitos brasileiros, Gabriel Jesus é peça essencial na construção do Manchester City de Pep Guardiola. Na goleada aplicada pelo time inglês sobre o RB Leipzig, o atacante brasileiro entrou aos 36 minutos do segundo tempo e ainda teve tempo para deixar sua marca no avassalador 6 a 3.

Everton Cebolinha

O Benfica de Jorge Jesus ainda está longe de empolgar. Nesse sentido, também está Everton Cebolinha, atacante contratado pelo clube português que ainda não brilhou no Velho Continente. No empate contra o Dínamo de Kiev em 0 a 0, o brasileiro foi titular e até ser substituído, não rendeu e recebeu críticas nas redes sociais.

Benfica jogou muito mal. Everton deve ser das piores contrações da sua história. — Jorge das Transferências (@JTransferencias) September 14, 2021

Fabinho

Ponto de equilíbrio do Liverpool, o volante brasileiro foi destaque da vitória sobre o Milan por 3 a 2, em um dos melhores jogos do clube inglês na temporada. Intenso nas recuperações de bola e dominante no meio-campo, Fabinho fez 90 minutos dignos de aplausos.

Mais uma partida que o Fabinho é um gigante no nosso meio-campo 👏 pic.twitter.com/SMjvSK6CEz — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) September 15, 2021