De volta a Sochi, onde se hospeda durante a Copa do Mundo da Rússia, o Brasil realizou uma sessão de treinamento nesta segunda-feira, um dia após a estreia no torneio diante da Suíça, mas sem a participação de Neymar. A atividade da seleção também não teve a presença de Thiago Silva e Paulinho.

O atacante do Paris Saint-Germain preocupou a torcida brasileira após sair de campo mancando no duelo contra os suíços. Neymar sofreu dez faltas no jogo, maior número em um jogo de Copa desde 1998. Segundo a CBF, o atacante, Thiago Silva e Paulinho fizeram trabalho de recuperação física e fisioterapia no hotel e não preocupam para o próximo jogo.

De volta a Sochi, seleção realiza trabalho regenerativo nesta segunda. Neymar, Paulinho e Thiago Silva não vieram ao gramado, fazem apenas fisioterapia e academia. Segundo a comissão, nada preocupante. pic.twitter.com/QYJvxjWBVE — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) June 18, 2018

Os jogadores que não começaram a partida contra a Suíça realizaram treino mais intenso de toque de bola e saída de jogo, além de exercício de marcação alta. O meia Fred também participou da atividade normalmente, após ficar mais de uma semana parado por causa de uma pancada no tornozelo.

Apesar do decepcionante empate na véspera com a Suíça, o clima entre os jogadores presentes no treino foi leve e descontraído, contando com a presença de familiares dos atletas. O Brasil encara a Costa Rica na próxima sexta-feira, às 9h, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E.