Neymar minimiza passado palmeirense e diz que torcerá pelo Santos na final

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, utilizou as redes sociais para esclarecer uma antiga polêmica relacionada ao Palmeiras como seu time de infância. Ídolo do Santos, o jogador admitiu novamente ter torcido para o rival, mas disse ter mudado de lado quando iniciou nas categorias de base do clube, com 12 anos, e garantiu que torcerá pelo clube do litoral na decisão da Libertadores, no próximo sábado, 30.

“Vamos de sinceridade. Galera do mimimi preocupado com meu vídeo enviado ao Santos, falando que eu era palmeirense. Eu era… até eu ir para o Santos com 12 anos, depois daí me apaixonei pelo Santos e virei muito fã do Robinho! Santos me deu a oportunidade de estar onde estou, sempre serei grato! Vai pra cima deles, Santos. Sou Peixão. F…-se”, escreveu Neymar no Twitter.

Pouco antes da publicação, o Santos divulgou um vídeo em que Neymar manda um recado para os torcedores, declarando torcida ao time onde jogou até 2013. O ciclo no Santos foi encerrado com uma polêmica transferência para o Barcelona por 17,1 milhões de euros (54,6 milhões à época), desencadeando uma série de conflitos de versões e de brigas judiciais por valores entre clubes e estafe do jogador.

“Dizem que ele torce para o clube X, ou que ele quer jogar no clube Y, blablabla. Deixe que falem. O meu eterno menino da Vila Neymar Jr”, escreveu o clube na legenda do vídeo no Twitter.

“Fala nação santista! Jogadores que vão estar honrando o nosso manto sábado, desejo para vocês muita sorte, muita força, muita luz. Espero que vocês estejam em um dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês. Espero que a gente possa conseguir esse tetra para o peixão por que ele merece. E vocês também merecem por todo o trabalho desse ano. “Um beijo! Já estou com o manto, me mandaram aqui. Tamo junto! Vamos pra cima deles Santos! Valeu, rapaziada!”, disse Neymar.

Em 2018, Neymar provocou a ira de santistas quando em entrevista a ESPN Brasil afirmou que o ex-meio-campista Alex foi uma das razões que o inspiraram a torcer para o clube. No ano anterior, durante um treino no CT do clube, afirmou ter Evair, Marcos, Rivaldo, Alex como alguns de seus ídolos e declarou que seria um grande prazer poder atuar pelo Palmeiras. Na época, também foi flagrado vestindo uma camisa do Palmeiras por baixo da de treino da seleção.

Antes disso, enquanto vivia fase de ascensão na Vila Belmiro, em 2010, Neymar teve uma foto vazada ainda criança com a camisa do Palmeiras ao lado de um amigo, que vestia a do Corinthians. O modelo, na ocasião, era referente a 2004.

