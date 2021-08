Neymar, Messi e Mbappé são relacionados para partida do PSG

O técnico Mauricio Pochettino confirmou que Neymar, Messi e Mbappé foram relacionados para a partida deste domingo, 29, do Paris Saint-Germain contra o Reims pelo Campeonato Francês, às 15h45 (de Brasília). Dessa forma, a aguardada estreia do argentino com a camisa do clube deve acontecer.

“Eles treinaram bem e vamos analisar, não formamos o grupo [titular] ainda. Com certeza estarão no jogo, mas ainda não sabemos se jogarão desde o início. Lionel Messi é um grande profissional. Ele tem a capacidade de se adaptar a todas as situações de jogo”, disse o treinador, em entrevista coletiva, neste sábado, 28.

Messi não entra em campo desde o dia 10 de julho, quando a Argentina conquistou a Copa América diante do Brasil. Por outro lado, o zagueiro Sergio Ramos segue se recuperando de uma lesão na panturrilha e ainda não tem data prevista para estrear.