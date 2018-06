Neymar? Messi? Cristiano? Não, Kane é o jogador mais valioso do mundo

O atacante Harry Kane do Tottenham e da seleção inglesa, é o jogador mais valioso do mundo, segundo um estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Observatório Internacional de Estudos do Esporte (Cies). A entidade calcula o potencial monetário dos atletas em uma próxima janela de transferências, levando em conta idade, posição, tempo do contrato, desempenho e ‘status’ internacional.

Kane tem preço estimado atualmente em 201,2 milhões de euros (cerca de 880 milhões de reais), o dobro do valor do astro português Cristiano Ronaldo, em 24°, valendo 103,4 milhões de euros (cerca de 452 milhões de reais). Kane, de 24 anos, é seguido no ranking por Neymar, do Paris Saint-Germain e por Kylian Mbappé, também do PSG. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, aparece em quarto lugar.

Considerado um dos atacantes mais eficientes do mundo, Kane foi revelado pelo próprio Tottenham, mas tem passagens por Leyton Orient, Millwall, Norwich City e Leicester City. Ele será o capitão da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Confira o top-10 da lista:

Pos. Jogador Clube Valor em milhões de euros Valor em milhões de reais 1° Harry Kane Tottenham (Inglaterra) 201,2 880,4 2° Neymar PSG (França) 195,7 856,3 3° Kylian Mbappé PSG (França) 186,5 816,1 4° Lionel Messi Barcelona (Espanha) 184,2 806,1 5° Mohammed Salah Liverpool (Inglaterra) 171,3 749,6 6° Dele Alli Tottenham (Inglaterra) 171 748,3 7° Kevin de Bruyne Manchester City (Inglaterra) 167,2 731,7 8° Antoine Griezmann Atlético de Madri (Espanha) 164,5 719,8 9° Paulo Dybala Juventus (Itália) 164,2 718,5 10° Romelu Lukaku Manchester United (Inglaterra) 163,4 715

(Com Ansa)