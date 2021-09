Neymar marca e PSG vence o Lyon de virada pelo Campeonato Francês

No apagar das luzes, o PSG conseguiu uma importante vitória de virada contra o Lyon por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, pela sexta rodada do Campeonato Francês, neste domingo, 19. Paquetá abriu o placar para os visitantes, mas Neymar, de pênalti, empatou e Icardi, no último minuto, garantiu a vitória para o time de Paris, que segue líder com seis vitórias em seis partidas.

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visita o Metz, na quarta-feira, 22, às 16h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Lyon recebe o Troyes.

Na partida, o Lyon abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo. Ekambi foi lançado pela direita, avançou sozinho e tocou na medida para Paquetá que, nas costas da defesa, dominou e mandou para a rede.

O PSG empatou aos 20 minutos da etapa final, com Neymar convertendo pênalti. No minuto anterior, o próprio atacante foi derrubado por Gusto e o árbitro assinalou a penalidade.

No último minuto da partida, aos 47, o time da casa virou. Mbappé driblou o marcador e levantou na pequena área. Icardi apareceu sozinho e marcou para decretar a vitória do PSG.