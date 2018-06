ROSTOV – A seleção brasileira realizou neste sábado o reconhecimento do gramado da Arena Rostov, onde o time estreará no domingo diante da Suíça, a partir das 15h (de Brasília). Os jornalistas puderam acompanhar apenas 15 minutos do aquecimento, mas foi possível ver uma novidade: o penteado de Neymar.

O craque da equipe apareceu bem mais loiro, em tom semelhante ao utilizado na Copa de 2014, mas com cabelo mais comprido e preso por uma tiara. Após o treino, o técnico Tite concederá entrevista coletiva ao lado do capitão da estreia, Marcelo.