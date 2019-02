Neymar ironiza críticas de Neto: ‘Ficou triste porque não foi convidado’

Neymar usou as redes sociais para rebater e ironizar o ex-jogador Neto. Criticado pelo apresentador da Band por supostos excessos em sua festa de aniversário de 27 anos, em Paris, o atacante do PSG afirmou, em um comentário no Instagram, que Neto “ficou triste porque não foi convidado.”

A página 100 clubismo publicou as aspas da crítica feita por Neto no programa Os Donos da Bola, por sua festa temática “La Nuit Rouge (A Noite Vermelha), na capital francesa. O ex-jogador disse que Neymar é “mimadinho” e deveria ter se limitado a treinar e tratar de sua lesão no quinto metatarso.

“Precisa dar uma festa para 500 pessoas, ficar no palco com muleta? O pessoal do PSG vai jogar (nessa semana). Não podia ter adiado a festa para o mês que vem?”, reclamou Neto, em seu programa.

“Sabe o que você tinha que fazer? Treinar. Cuidar do seu pé. Cuidar de você. Mostrar para o mundo inteiro que você vai ser o maior jogador de todos os tempos. Você está passando o Pelé, o Rivellino em termos de números. Mas em títulos, principalmente na seleção, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é mimadinho”, completou.

O atacante Neymar está lesionado desde a vitória do PSG de 2 a 0 sobre o Strasbourg no dia 23 de janeiro. Após sofrer diversas faltas, lesionou o quinto metatarso do pé direito, o mesmo que o deixou de fora por quase três meses em 2018, antes da Copa do Mundo. A previsão de recuperação do jogador dessa vez é de 10 semanas.

Neymar respondeu ao comentário de forma curta. “Ficou triste porque não foi convidado”, seguido de emojis de risada. O jogador do PSG comemorou seu aniversário de 27 anos no espaço Pavillon Gabriel, em Paris, com o apoio da Red Bull, sua patrocinadora, que bancou o evento para 500 convidados.

A animosidade entre Neto e Neymar é antiga. Em mais de uma situação, o ex-jogador do Corinthians chamou o atleta do PSG de “ídolo artificial”. Em 2016, após a conquista do ouro olímpico pela seleção brasileira nos Jogos do Rio, jogadores do elenco postaram emojis de medalhas de ouro nos comentários de uma nota de Neto, no Instagram.

Neymar e companhia deram uma resposta ao apresentador, que havia criticado o time e dito “ser duro assistir a jogos daquele time.” Após a conquista, Neymar repetiu a célebre frase de Zagallo, após o título da Copa América de 1997, e disse “vão ter que me engolir”, depois de derrotar a Alemanha, nos pênaltis.