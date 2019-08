Neymar, goleiros e substituto de Jesus: as dúvidas da convocação de Tite

O técnico Tite anunciará nesta sexta-feira, 16, a partir das 10h, na sede da CBF, no Rio os convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Colômbia, em 6 de setembro, em Miami, e Peru, no dia 10, em Los Angeles, ambos nos Estados Unidos. Há diversas incógnitas na lista, já que o treinador gaúcho tem desfalques importantes e também pode aproveitar a ocasião para promover uma maior renovação na equipe no primeiro compromisso depois da conquista do título da Copa América.

O ataque é o setor que gera mais dúvidas. O camisa 9 Gabriel Jesus é desfalque certo, pois está suspenso por três partidas pela confusão protagonizada ao ser expulso na final da Copa América diante do Peru. Éverton Cebolinha, artilheiro do torneio, também não será chamado, pois tem compromisso com o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil – o técnico Tite optou por não desfalcar as equipes envolvidas, motivo que certamente impedirá o meia Bruno Guimarães e o goleiro Santos, do Athletico Paranaense, ambos observados pelo técnico, de ganharem suas primeiras chances.

Também há expectativa em relação a Neymar. O atacante, cortado da Copa América por lesão, não fez sequer um jogo da pré-temporada do PSG e está envolvido em mais uma polêmica, a novela que se transformou a sua possível transferência para o futebol espanhol. Caso Tite opte por preservá-lo novamente, haverá ao menos três vagas abertas em relação ao time da Copa América, que teve Roberto Firmino, Richarlison e David Neres.

O vácuo animou a dupla de atacantes do Flamengo, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, que vivem boa fase e admitiram expectativa pela convocação. O ex-rubro-negro Vinícius Junior, do Real Madrid, que chegou a ser convocado por Tite antes da Copa América, mas foi cortado por lesão, também tem boas chances de pintar na lista.

Outro posto desfalcado é o de goleiro, já que o titular Alisson, do Liverpool, e Neto, do Barcelona, que já recebeu chances do treinador, estão lesionados. O novo dono da posição deve ser Ederson, do Manchester City, e Cássio, do Corinthians, terceiro goleiro na Copa América, segue bem cotado. A terceira vaga está aberta e a comissão deu algumas pistas.

Acompanhado do auxiliar Cléber Xavier e do preparador de goleiros Taffarel, Tite foi ao Morumbi no último sábado 10 para assistir ao clássico entre São Paulo e Santos. O que leva a crer que o tricolor Tiago Volpi e o santista Éverson têm chances de aparecer na lista de convocados para os amistosos de setembro. Outro nome que agrada a Tite também atua no futebol paulista. Weverton, do Palmeiras, já teve oportunidades na seleção brasileira e foi o titular na conquista da medalha de ouro na Olimpíada do Rio em 2016.

Há ainda a possibilidade de Tite promover a entrada de jovens talentos. O lateral-esquerdo Renan Lodi, contratado pelo Atlético de Madri junto ao Athletico Paranaense, é um forte candidato, assim como Jorge, do Santos, da mesma posição. O volante Fabinho, que surpreendentemente ficou de fora da lista da Copa América, também deve ser lembrado. Os zagueiros Rodrigo Caio (Flamengo) e Gil (Corinthians) aparecem cotados para a convocação.