Finalizada a primeira fase da Copa do Mundo, a Fifa divulgou nesta sexta-feira um balanço do torneio, com algumas estatísticas interessantes. Duas delas envolvem Neymar: apesar de não ter brilhado intensamente no início do Mundial, o camisa 10 da seleção brasileira foi um dos atletas mais participativos, liderando as estatísticas de finalizações (17, duas a mais que Cristiano Ronaldo) e de faltas sofridas (17, novamente à frente do craque português, com 13).

Neymar, que marcou um gol, ainda foi o jogador mais vezes flagrado em posição de impedimento, em cinco oportunidades. O atacante senegalês Sadio Mané e o atacante tunisiano Wahbi Khazri aparecem na sequência com quatro.

O líder de desarmes foi o volante Ahmed Fathi, do eliminado Egito, que roubou 16 bolas. Logo atrás aparece o volante polonês Jacek Goralski, com 13, e o volante sul-coreano Lee Jae-sung, com 12. Por outro lado, o volante argentino Javier Mascherano foi o jogador mais faltoso da fase de grupos, empatado com o centroavante russo Artem Dzyuba, ambos com 11 infrações.

O dinamarquês Christian Eriksen, foi quem mais correu nas três partidas: o jogador do Tottenham percorreu 36.42 quilômetros, segundo pelos sérvios Sergej Milinkovic-Savic (35.78) e Nemanja Matic (35.24).

Confira as principais estatísticas da primeira fase:

Mais minutos jogados.

– Seleção: Alemanha (295min52s).

– Jogadores: Manuel Neuer, Toni Kroos e Joshua Kimmich (295min52s).

Mais quilômetros percorridos.

– Seleções: Sérvia (339.00), Alemanha (335.59) e Rússia (331.29).

– Jogadores: Christian Eriksen (36.42), Sergej Milinkovic-Savic (35.78) e Nemanja Matic (35.24).

Mais finalizações a gol:

– Seleções: Alemanha (67), Brasil (56), a Bélgica (53)

– Jogadores: Neymar (17), Cristiano Ronaldo e Toni Kroos (15) e Lionel Messi (14).

Mais gols marcados.

– Seleções: Bélgica (9).

– Jogadores: Harry Kane (5), Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo (4).

Mais faltas cometidas:

– Seleções: Coreia do Sul (63), Marrocos (62) e Croácia (55).

– Jogadores: Javier Mascherano e Artem Dzyuba (11) e Noureddine Amrabat (10).

Menos faltas cometidas.

– Seleções: Japão (28), Espanha e Alemanha (29).

Mais cartões amarelos.

– Seleções: Panamá (11), Coreia do Sul (10) e Sérvia (9).

Cartões vermelhos.

– Seleções: Colômbia, Alemanha e Rússia (1).

Mais faltas recebidas.

– Seleções: Argentina (54), Panamá (48) e Portugal (46).

– Jogadores: Neymar (17), Cristiano Ronaldo (13), Joshua Kimmich (12).

Menos faltas recebidas.

– Seleções: Egito (21), Dinamarca (24) e Islândia (27).

Mais impedimentos:

– Seleções: Senegal (10), Inglaterra (9) e Brasil (8).

– Jogadores: Neymar (5), Sadio Mané e Wahbi Khazri (4).

Mais passes:

– Seleções: Espanha (2.294), Alemanha (2.013) e Brasil (1.884).

– Jogadores: Toni Kroos (331), Sergio Ramos (322) e Isco (307).

Mais passes certos:

– Seleções: Espanha (2.089 – 91%), Alemanha (1.790 – 89%), Brasil (1.678 – 89%).

– Jogadores: Toni Kroos (310), Sergio Ramos (309) e Isco (279).

Menos passes:

– Seleções: Irã (639), Islândia (805) e Suécia (842).

Menos passes certos.

– Seleções: Irã (436 – 68%), Islândia (583 – 72%) e Suécia (660 – 78%).

Mais roubadas de bola.

– Seleções: Irã (51), Argentina e Peru (51).

– Jogadores: Ahmed Fathi (16), Jacek Goralski (13) e Lee Jae-sung (12).

Menos roubadas de bola.

– Seleções: Inglaterra, Bélgica e Senegal (17).

(Com agência EFE)