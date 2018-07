Neymar fica entre os 10 melhores – em torneio de pôquer

Nem tudo tem sido decepção na vida de Neymar. No mesmo dia em que ficou fora da lista de dez indicados ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, o atacante do Paris Saint-Germain foi um dos classificados à final do torneio “High Roller”, o Campeonato Brasileiro de pôquer, na última terça-feira, em São Paulo. Ele ficou entre os nove melhores de um total de 288 inscritos.

Neymar jogou pôquer por mais de 16 horas nas etapas de segunda e terça-feira. Gabriel Jesus, seu companheiro de ataque na seleção brasileira também compareceu ao evento e foi eliminado na primeira fase.

Durante a noite de terça, Neymar foi ao casamento do ex-lateral Léo, com quem atuou pelo Santos, ao lado do filho Davi Lucca e da namorada Bruna Marquezine. Nesta quarta, ele é esperado para a decisão do campeonato de pôquer, às 14h, em um hotel da capital paulista.