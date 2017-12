Neymar faz dois e dá duas assistências em vitória do PSG

Em seu retorno ao Paris Saint-Germain, após ser liberado para viajar ao Brasil com a justificativa de resolver problemas particulares, o atacante Neymar foi decisivo para a vitória por 4 a 1 sobre o Rennes, neste sábado, fora de casa. O brasileiro anotou dois gols e deu assistências para os gols de Mbappé e Cavani.

O primeiro gol da equipe foi marcado por Neymar, aos quatro minutos. Mbappé tabelou com italiano Verratti pelo lado direito do campo e cruzou para o brasileiro, livre de marcação na pequena área, só empurrar para dentro. Pouco depois, aos 13, Neymar retribuiu o presente. O principal astro do PSG e da seleção brasileira recebeu bom passe do alemão Draxler na ponta esquerda e jogou rasteiro para a área, onde Mbappé completou.

Após sofrer com a pressão do PSG pouco antes do intervalo, o Rennes esboçou uma reação no início do segundo tempo. Aos sete minutos, depois de cobrança de escanteio, Amalfitano cabeceou a bola na trave. O congolês Mubele aproveitou a sobra e descontou. Aos 30 minutos, Neymar fez grande lançamento para Cavani. O centroavante uruguaio recebeu a bola nas costas da defesa da casa e deu um toque com categoria, encobrindo o goleiro tcheco Koubek, para ampliar o marcador.

Mas foi o próprio Neymar que transformou a vitória do líder do Campeonato Francês em goleada. Um minuto depois do gol de Cavani, o atacante brasileiro estava bem posicionado do lado esquerdo da área para se atirar no gramado e balançar a rede ao concluir outro cruzamento de Mbappé.

Tabela

A goleada levou o PSG aos 47 pontos ganhos, ainda mais tranquilo na liderança do Campeonato Francês. O principal perseguidor do time de Neymar é o Monaco, que chegou a 38 ao golear o Saint-Étienne por 4 a 0 na sexta-feira, na abertura da 18ª rodada. O Rennes totaliza 25.

(Com Gazeta Press)