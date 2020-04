Neymar faz doação de R$ 5 milhões para ajudar no combate ao coronavírus

O atacante Neymar se uniu a outros grandes nomes do futebol mundial, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e fez uma doação milionária para ajudar no combate ao coronavírus. Segundo informações do SBT, o jogador do Paris Saint-Germain destinou 5 milhões de reais à Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a um fundo criado pelo apresentador Luciano Huck.

ASSINE VEJA Clique e Assine

“Ele fez essa doação no início da semana passada. Ele preferiu não divulgar publicamente, então estamos contando para todo mundo, porque assim como puxamos a orelha, também falamos quando a pessoa faz algo bacana”, revelou a apresentadora Chris Flores, do programa Fofocalizando.

Procurada, a assessoria do jogador se limitou a dizer que “nunca falamos sobre ações e doações que são feitas pelo atleta.” Com o futebol mundial paralisado em razão da pandemia, o atacante da seleção brasileira retornou ao país e vem passando a quarentena em sua casa em Mangaratiba, no Rio. Em suas redes sociais, Neymar tem exibido alguns exercícios que vem realizando para manter a forma.