Neymar fatura até R$ 1,8 mi a cada postagem nas redes sociais

Dono do maior salário do futebol mundial (mais de 149 de reais milhões) e contratos milionários com patrocinadores, Neymar ainda consegue fazer um caixa “extra” com o apoio de sua multidão de seguidores. Uma análise feita pela consultoria Blinkfire, apresentada pelo jornal francês Le Parisien, mostrou o poder das redes sociais do jogador do Paris Saint-Germain.

A cada postagem divulgando algum produto na internet, o jogador fatura em torno de 1,8 milhão de reais (459.000 euros). Somente no mês de janeiro, de acordo com o Blinkfire, Neymar acumulou um total de 137 milhões de reais (34 milhões de euros) com suas publicações nas redes. Neymar tem 88,8 milhões de seguidores no Instagram, 60 milhões no Facebook, 37,6 milhões no Twitter.