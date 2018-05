Neymar exibe pé operado e arrisca embaixadinhas: ‘Bem para a Copa’

O atacante Neymar retornou sexta-feira a Paris, onde encerrará o tratamento da lesão no pé direito e mostrou estar animado. Já sem a bota protetora e as muletas que o acompanharam durante boa parte do tratamento, o craque brasileiro do Paris Saint-Germain usou as redes sociais para exibir imagens do pé operado e já arriscou embaixadinhas com uma bola medicina.

Na primeira postagem em seu Instagram Stories, Neymar exibiu seus pés descalços, durante caminhada por um gramado. Depois, filmou uma sessão de malabarismos com a bola. “Olha como a gente está bem para a Copa”, brincou o jogador.

Se sentindo em casa? De volta a Paris, Neymar já postou um vídeo caminhando descalço em um gramado pic.twitter.com/GhSdzc9pkY — Brasil Mundial FC (@brasilmundialfc) May 4, 2018

Neymar começou sua recuperação pós-cirúrgica no dia 3 de março. Mesmo com todos os procedimentos acontecendo sem nenhum problema, Neymar não deve mais jogar pelo PSG nesta temporada, apenas torcer pelo time na final da Copa da França, dia 8, contra o Les Harbies, nas três últimas rodadas pelo Campeonato Francês.

No dia 21, já treinando com bola, Neymar se apresentará na Granja Comary para os treinos da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo. Com a recuperação acontecendo no tempo previsto, a expectativa é de que o atacante consiga estar bem fisicamente a tempo dos amistosos da seleção brasileira antes do Mundial, dia 3 de junho contra a Croácia, e uma semana depois, diante da Áustria.