Neymar estaria disposto a pedir perdão para retornar ao Barcelona

O atacante Neymar estaria disposto a pedir desculpas públicas para retornar ao Barcelona. De acordo com informações do jornal espanhol Sport, ele pode fazer esse pedido aos torcedores do clube catalão, por sua saída ao PSG, para facilitar seu retorno.

O jogador estaria arrependido da decisão de se transferir para o futebol francês em 2017, por 222 milhões de euros, no que se tornou a maior transferência de um jogador. Uma das exigências do clube para seu retorno é o reconhecimento público de seu arrependimento.

Outra condição do Barcelona para o retorno do brasileiro seria uma redução salarial, detalhada por outro jornal espanhol, o Mundo Deportivo. O salário de Neymar voltaria a ser o mesmo de 2017, quando deixou o clube. Em Paris, ele recebe 36 milhões de euros (159 milhões de reais) líquidos anuais, mas teria que baixar para 22 milhões de euros (95,3 milhões de reais).

Em dois anos no PSG, Neymar sofreu com duas lesões no quinto metatarso do pé direito, que o fez perder metade das temporadas em que esteve no clube. Na Liga dos Campeões, principal sonho dos franceses, duas eliminações na fase oitavas de final também atrapalharam o projeto do atacante brasileiro.