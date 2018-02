Neymar envia mensagem de ‘Dia dos Namorados’ a Marquezine

"O relacionamento mudou. O tempo é pouco. A paciência é curta. E nós estamos sempre esgotados. Acabaram-se os Sábados de gordices e maratona de seriados. Acabaram-se os dias de praia onde conseguíamos facilmente carregar tudo aquilo que precisávamos levar. Saudades da época em que nossas mensagens incluíam: Surpresa, sexo e vinho. E que hoje foram substituídas por: Mercado, frutas e OB. Antes dos filhos as declarações de amor precisavam ser grandiosas. Com filhos pequenos, o amor mora em pequenos gestos. Amar pode ser sair cedo com as crianças só para que o outro durma um pouco mais. Quando se tem filhos pequenos, o amor pode estar numa rapidinha durante a soneca das crianças. E também no olhar de indignação e na risada engasgada quando um deles acorda durante o acontecimento. Quando se tem filhos pequenos, o amor está em um copo d'Água com gelo, e no esforço mútuo em tentar colocar o relacionamento de volta ao topo da lista de prioridades. Eu sei que às vezes nos perguntamos se realmente é tão difícil, ou se somos o único casal que não sabe lidar com a responsa de ter uma família. E me fascina pensar que em meio a tantas variáveis, ainda conseguimos reencontrar o nosso amor. Eu te amo nas decisões difíceis, nas manhãs frenéticas, nas preocupações financeiras, nas irritações do dia a dia (ok, talvez nas irritações eu não te ame tanto assim). Eu te amo no nosso estado de êxtase quando as crianças dormem e temos a vida só para nós. Eu te amo no caos da hora do jantar e nas piadas internas. Eu te amo quando tiramos par ou ímpar para decidir coisas bobas, e quando você anuncia pela casa que perdeu a carteira, apenas para encontrá-la na gaveta do armário. Eu te amo quando você abraça nossos filhos e diz que os ama. Eu te amo as 6 da manhã quando estamos deitados de costas, silenciosamente torcendo para que o outro levante para acudir a criança que acordou. Eu te amo nas menores coisas, pois são elas que continuam a confirmar o seu caráter inabalável, e todas as outras qualidades que fizeram com que eu me apaixonasse. Porque não importa o quão difíceis as coisas fiquem, só existe uma pessoa que me faz encarar tudo isto, e esta pessoa é você." Autora: @a.maternidade

