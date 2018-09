Neymar entrega camisa a criança em vitória do PSG

Neymar não marcou gols na vitória de 3 a 1 do PSG contra o Rennes, na manhã deste domingo pelo Campeonato Francês, mas protagonizou uma bonita cena no Roazhon Park, em Rennes. Ao ser substituído, no fim da partida, o brasileiro deu sua camisa de presente a uma criança que invadiu o campo.

O menino abraçou o jogador aos prantos e seria retirado por seguranças, mas Neymar o protegeu de início. Antes que a criança fosse levada para fora do campo, o brasileiro deu sua camisa de presente.

O PSG lidera o Campeonato Francês com 18 pontos em seis partidas. Foram 20 gols marcados e apenas cinco sofridos.