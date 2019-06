Neymar é terceiro atleta mais bem pago do mundo

A revista Forbes divulgou sua lista de atletas mais bem pagos do mundo na última terça-feira, 11, com três jogadores de futebol nas três primeiras colocações. O brasileiro Neymar é o terceiro, com vencimentos de 105 milhões de dólares por ano (403,5 milhões de reais), ficando atrás apenas de Lionel Messi (127 milhões de dólares) e Cristiano Ronaldo (109 milhões de dólares).

Apesar da terceira colocação, Neymar tem o segundo maior salário do mundo entre jogadores, atrás apenas de Messi. Ele fica atrás de Cristiano Ronaldo no ranking pelos ganhos do português em patrocínio, o maior entre todos os jogadores de futebol do mundo.