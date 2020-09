Neymar é suspenso por dois jogos por agressão em clássico francês

A comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) anunciou nesta quarta-feira, 16, uma punição de dois jogos de suspensão ao atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, em razão da agressão que levou à sua expulsão na derrota para o Olympique de Marselha no último fim de semana. A entidade abriu investigação contra o zagueiro espanhol Alvaro González, a quem o brasileiro acusou de racismo para justificar seu soco.

Neymar ainda foi punido com um terceiro jogo com sursis, ou seja, o brasileiro só cumprirá a terceira partida de suspensão caso se envolva em algum problema disciplinar nos próximos dez jogos na França. Passado o prazo, se não houver outra infração, a pena será anulada. O camisa, portanto, levou uma pena branda, pois corria o risco de levar até sete jogos de gancho.

Álvaro González, por sua vez, não foi punido até o momento, mas terá sua conduta investigada e, se comprovada a injuria racial, pode pegar até dez jogos de gancho. Neymar acusa o rival de tê-lo chamado de “mono” (macaco, em espanhol). À imprensa espanhola, um tio de González garantiu que a palavra usada foi “bobo”. A Telefoot, emissora responsável pela transmissão, informou que não conseguiu identificar insultos racistas, apenas xingamentos de ambos os lados, e entregou as imagens à LFP.

Neymar e González se desentenderam diversas vezes ao longo do jogo e o brasileiro chegou a dar leves tapas cabeça do espanhol, antes de ser expulso, com o auxílio do VAR, por um soco, também sem grande intensidade, na nuca do rival. Horas depois do jogo, no Twitter, o brasileiro desabafou. “Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca. “

Continua após a publicidade

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Álvaro González usou a mesma rede social para defender das acusações. Ele posou ao lado de colegas negros do Olympique de Marselha e destacou sua “carreira limpa”. “Não existe lugar para o racismo. Carreira limpa e com muitos companheiros e amigos no dia a dia. Às vezes é preciso aprender a perder e assumir isso em campo”, escreveu. Neymar não deixou barato e respondeu a postagem do espanhol. “Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER!”, escreveu.

O clássico vencido pelo Olympique por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, foi marcado por muita confusão e teve outros quatro atletas expulsos no fim do jogo. A pena mais dura da LFP foi para Kurzawa, do PSG, que pegou seis jogos de suspensão pelos empurrões e pontapés que deu no lateral Amavi, que, por sua vez, pegou três partidas. Os argentinos Leandro Paredes, do PSG, e Dario Benedetto, do Olympique, pegaram dois e um jogo de gancho, respectivamente.