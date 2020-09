Neymar e outros dois jogadores do PSG estão com Covid-19

O Paris Saint-Germain informou, na manhã desta quarta-feira, 2, que três atletas do seu elenco testaram positivo para o novo coronavírus. A informação obtida pelo jornal francês L’Équipe é de que o brasileiro Neymar é um dos infectados, ao lado de dois argentinos: os meio-campistas Ángel Di Maria e Leandro Paredes.

De acordo com a publicação, o trio do PSG contraiu a Covid-19 após um período de férias em Ibiza, na Espanha, logo após a derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões no último dia 23. A situação preocupa o clube, já que outros jogadores da equipe também viajaram para o local.

Três jogadores do @PSGbrasil foram confirmados positivos pelo teste Sars CoV2 e estão sujeitos ao protocolo de saúde apropriado.

Todos os jogadores e estafe continuarão os testes nos próximos dias. — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) September 2, 2020 Continua após a publicidade

Neymar, Di Maria e Paredes foram afastados do restante do elenco. Os três terão de cumprir um período de quarentena de uma semana até poderem voltar às atividades normais com o grupo.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Apesar da última temporada ter terminado só no final de agosto, a bola já está rolando na França. A Ligue 1, o campeonato nacional, começou no mesmo final de semana da decisão da Champions. Como chegou à fase decisiva, o PSG teve um descanso e só vai estrear no próximo dia 10, contra o Lens, fora de casa.