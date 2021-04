Neymar é o jogador mais buscado no YouTube no Brasil

Qual fã de futebol não gosta de aproveitar alguns minutinhos livres da semana para ver ou rever lances de seus ídolos? Na pandemia, com a maioria das pessoas presas em casa, diante de tantas telas, o hábito se tornou ainda mais recorrente. No Brasil, segundo levantamento encomendado por PLACAR ao YouTube, nenhum jogador teve tantos vídeos buscados quanto Neymar nos últimos 12 meses.

O atacante brasileiro, que nesta quarta-feira, 28, vai liderar o Paris Saint-Germain diante do Manchester City, pela semifinal da Liga dos Campeões, é um driblador nato, além de constante protagonista em confusões (duas temáticas que costumam fazer sucesso entre os internautas). Logo atrás de Neymar, aparecem Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Em quinto, outro brasileiro: Vinicius Junior, que vem se destacando pelo Real Madrid na Champions.

Entre os ex-jogadores, outros malabaristas reinam entre os fãs brasileiros: Ronaldinho Gaúcho é o líder, seguido pelo argentino Diego Armando Maradona, cujas buscas cresceram 150% nos 12 últimos meses, sobretudo após sua morte, em novembro de 2020, aos 60 anos. O norueguês Erling Haaland, sensação do Borussia Dortmund, foi o segundo que mais cresceu em buscas com seu nome: 140%. Entre os canais oficiais dos atletas, o maior destaque é o argentino Sergio Aguero, do Manchester City.

Confira, abaixo, os levantamentos:

Jogadores mais buscados no Youtube nos últimos 12 meses, no Brasil:

1- Neymar

2 – Cristiano Ronaldo

3 – Lionel Messi

4 – Kylian Mbappé

5 – Vinicius Junior

Os craques do passado mais buscados no YouTube nos últimos 12 meses, no Brasil:

1 – Ronaldinho

2 – Maradona

3 -Ronaldo

4 – Pelé

5 – Romário

Mais buscados, entre craques antigos e novos, nos últimos 12 meses no YouTube, no Brasil:

1- Neymar

2 – Cristiano Ronaldo

3 – Lionel Messi

4 – Ronaldinho

5 – Maradona

Jogadores que mais cresceram em buscas nos últimos 12 meses em comparação aos 12 meses anteriores:

1 – Maradona (150%)

2 – Erling Haaland (140%)

3 – Eusébio (40%)

4 – Lewandowski (20%)

5 – Puskás (20%)

Canais de jogadores com maior quantidade de visualizações entre 1º de janeiro e 15 de abril de 2021:

1 -Sergio Aguero

2 -Neymar

3 -Cristiano Ronaldo

4 – Falcão (Futsal)

5 – Vinicius Jr

Jogadores com mais de um milhão de inscritos em seus canais no YouTube:

Sergio Aguero – 2.6M

Neymar – 2,59M

Cristiano Ronaldo – 1.75M

Vinicius Jr – 1.35M

Falcão (Futsal) – 1.28M

Marcelo – 1.25M

Messi – 1.09M

(Levantamento feito em 15 de abril de 2021)