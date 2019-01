Neymar e Mbappé visitam churrasqueiro das estrelas em Doha

Os jogadores do Paris Saint Germain estão reunidos em Doha, no Catar, para a intertemporada organizada por Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube. Os atletas têm quase uma semana de treinamentos e folgas para aproveitar as atrações do país, uma delas é o restaurante do turco Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bae, o churrasqueiro das estrelas, visitado por Neymar e Kylian Mbappé nesta quinta-feira, 17.

O restaurante Nusr-Et Steakhouse é o favorito dos principais jogadores de futebol do mundo. São diversos os exemplos de craques que já visitaram as redes do churrasqueiro da Turquia. Só neste ano, além de Neymar, Salt Bae também recebeu os atacantes Robert Lewandowski e Frank Ribery, do Bayern de Munique, assim como os também atacantes Anthony Martial e Romelu Lukaku, do Manchester United.

A fama de Nusret Gökçe começou quando ele viralizou na internet com seus rituais de cortar as carnes e atirar um punhado de sal sobre elas, que rendeu a ele o apelido de Salt Bae (amante do sal, em tradução livre). Os gestos do churrasqueiro turco foram repetidos por Neymar e Mbappé, que se empolgaram com a visita desta quinta.

A folga dos jogadores do Paris Saint Germain acabam já no próximo sábado, quando o clube enfrenta o Guingamp às 14h (de Brasília), em Paris, pela 20ª rodada do Campeonato Francês.