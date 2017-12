Neymar e mais 10 do Brasil: Jornal aponta os 100 melhores do ano

O jornal inglês The Guardian divulgou sua lista com os 100 melhores jogadores de 2017, com Messi como vencedor e Cristiano Ronaldo na segunda colocação. Neymar ficou na terceira colocação.

Nesta premiação, os ingleses elegeram 11 brasileiros entre os 100 melhores, com destaque para o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, que ficou entre os 20 primeiros. O clube, campeão da última Liga dos Campeões e do mundo, colocou três jogadores entre os 10 primeiros e seis no top 20.

A dupla de zaga da seleção brasileira na última Copa do Mundo figura na lista. Além de Thiago Silva, David Luiz, que não esteve no top 100 do jornal em 2016, foi muito elogiado. “O que o Chelsea fez com o antigo David Luiz? O antes futebolista de Playstation é outro jogador para retornar ao nosso top 100 e no momento de renascimento, que foi fundamental no título da última temporada”, escreveu o jornal.

Gabriel Jesus, por ter surpreendido logo em sua temporada de estreia na Inglaterra, e Coutinho, que marcou na última temporada a mesma quantidade de gols das duas anteriores somadas, também foram muito elogiados pelo jornal. Já Neymar é apontado pela publicação como claro sucessor da dupla Messi e Cristiano Ronaldo.

Veja abaixo os 20 primeiros e todos os brasileiros da lista do Guardian:

1° – Lionel Messi (Barcelona-ESP)

2° – Cristiano Ronaldo (Real Madrid-ESP)

3° – Neymar (PSG-FRA)

4° – Kevin de Bruyne (Manchester City-ING)

5° – Harry Kane (Tottenham-ING)

6° – Luka Modric (Real Madrid-ESP)

7° – Roberto Lewandowski (Bayern de Munique-ALE)

8° – Kylian Mbappé (PSG-FRA)

9° – Toni Kroos (Real Madrid-ESP)

10° – Eden Hazard (Chelsea-ING)

11° – Sergio Ramos (Real Madrid-ESP)

12° – Isco (Real Madrid-ESP)

13° – Edinson Cavani (PSG-FRA)

14° – Paulo Dybala (Juventus-ITA)

15° – Luis Suárez (Barcelona-ESP)

16° – Gianluigi Buffon (Juventus-ITA)

17° – N’Golo Kanté (Chelsea-ING)

18° – Antoine Griezmann (Atlético de Madri-ESP)

19° – Marcelo (Real Madrid-ESP)

20° – Sergio Agüero (Manchester City-ING)

24° – Philippe Coutinho (Liverpool-ING)

26° – Daniel Alves (PSG-FRA)

28° – Casemiro (Real Madrid-ESP)

39° – Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

68° – Diego Costa (Atlético de Madri-ESP)

76° – Thiago Silva (PSG-FRA)

83° – David Luiz (Chelsea-ING)

90° – Alex Sandro (Juventus-ITA)

91° – Fabinho (Monaco-FRA)